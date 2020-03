LASK-Boss Gruber entschuldigt sich für Kritik an Regierungserlass

Erst in der vergangenen Woche hatte LASK-Präsident Siegmund Gruber Kritik am jüngsten Regierungserlass im Zusammenhang mit dem Coronavirus und Großveranstaltungen geübt.

Demnach musste das "Spiel des Jahrhunderts" im Achtelfinal-Hinspiel der Europa-League gegen Manchester United am vergangenen Donnerstag (0:5) vor leeren Rängen ausgetragen werden. "Ich glaube nicht, dass wir das Spiel ohne Zuschauer über die Bühne bringen hätten müssen", sagte Gruber damals.

Am heutigen Dienstag ruderte der LASK-Boss in einer offiziellen Stellungnahme der Athletiker zurück - und entschuldigte sich für seine Kritik: „Die Corona-Krise hat sich in den letzten Tagen zu einer regelrechten Pandemie ausgewachsen und unseren Alltag dementsprechend fest im Griff. Mit meinem damaligen Wissensstand habe ich im Vorfeld des Europa-League-Spiels gegen Manchester United den kurz vor der Begegnung veröffentlichten Erlass der Bundesregierung noch bemängelt. Auf Grundlage der uns nun vorliegenden Fakten muss ich allerdings einräumen, dass meine Kritik unangebracht war. Ich möchte mich daher entschuldigen und betonen, dass die gesetzten Maßnahmen der Regierung richtig und essenziell sind.“

„Mein Dank gilt allen Menschen, die durch ihr unermüdliches Engagement in dieser schwierigen Zeit einen immensen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise leisten. Auch möchte ich die Gelegenheit nutzen, alle LASK-Fans und Freunde des österreichischen Fußballs aufzufordern, den Vorgaben der Bundesregierung Folge zu leisten. Mit Ihrer Disziplin und Rücksichtnahme helfen Sie, sich und andere zu schützen sowie diese Pandemie zu besiegen“, sagt Gruber.

Zudem rief sein Klub mit #GEMEINSAMGEGENCORONA eine Initiative ins Leben: „Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr und wollen alle Österreicherinnen und Österreicher zum Verbleib in den eigenen vier Wänden animieren.“

