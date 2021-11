"Die Erleichterung ist sehr groß", sagte LASK-Trainer Andreas Wieland. Zwei Wochen lang leuchtete die rote Laterne der Fußball-Bundesliga über den Athletikern, diese gaben sie mit dem 3:0 den Tirolern mit auf die Heimreise. "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft", sagte Marvin Potzmann, der den LASK in Führung gebracht hatte. Verletzungen, Corona-Ausfälle, vier Niederlagen in der Bundesliga in Serie – die Athletiker trotzten den Rückschlägen. "Wir haben Charakter gezeigt. Es war nur ein