LASK bestätigt ÖFB-Team-Stürmer Entrup als Zugang

Max Entrupp wechselt innerhalb der Bundesliga vom TSV Hartberg zum LASK. Bei den Linzerin unterschreibt der 26-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2029.

Lesen Sie auch: Warum sich der Boateng-Prozess in die Länge zieht

All das war bereits während der Fußball-EM in Deutschland bekannt geworden. Lediglich der obligatorische Medizincheck war erst nach dem Turnier möglich, weshalb die Schwarz-Weißen den Transfer erst am Freitag vermeldeten.

Die Klubs machten keine Angaben zu den Modalitäten. Zuletzt wurden 1,3 Millionen Euro als Ablöse kolportiert.

Entrup: "Nächster Schritt in meiner Enticklung"

"Wir sind sehr glücklich, dass sich Maximilian Entrup trotz zahlreicher Interessenten aus dem In- und Ausland für den LASK entschieden hat. Mit ihm bekommen wir einen österreichischen Nationalspieler und absoluten Top-Stürmer, der in der vergangenen Saison in Hartberg regelmäßig seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat. Wir sind überzeugt, dass er mit seinem Profil und seiner Persönlichkeit perfekt zu uns passt und uns mit seinen Fähigkeiten enorm weiterhelfen wird", wird Sportchef Radovan Vujanovic in einer Aussendung zitiert.

Mehr zum Thema LASK Zu diesem Verein soll Ex-LASK-Verteidiger Philipp Wiesinger wechseln Laut Informationen von "Sky" trainiert der 30-Jährige bereits in Wien. Zu diesem Verein soll Ex-LASK-Verteidiger Philipp Wiesinger wechseln

Für die Hatrberger verbuchte der Angreifer in der abgelaufenen Saison in 28 Pflichtspielen starke 16 Treffer und vier Assists, mit 13 Meisterschaftstoren landete er in der Torschützenliste der höchsten Spielklasse auf Rang zwei.

"Der LASK hat sich von Beginn an sehr um mich bemüht, die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen ein richtig gutes Gefühl gegeben. Ich spüre großes Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wird, der Weg und die Ideen, die der Verein verfolgt, haben mich vollauf überzeugt. Ich sehe beim LASK ideale Voraussetzungen, um die nächsten Schritte in meiner Entwicklung zu gehen", sagt Entrup.

Die Vorbereitung des LASK

Mittwoch, 19. Juni, 11 Uhr | Trainingsfeld Raiffeisen-Arena: Trainingsauftakt

Donnerstag, 20. Juni: Leistungstests

Freitag, 28. Juni, 19 Uhr: Oedt - LASK 1:7 (1:1)

Tore: Karatas (31./Elfmeter); Copado (26.), Flecker (52.), Ljubicic (54.), Smolcic (68.), Taoui (83., 87.), Pintor (90.)

1. Halbzeit: Siebenhandl; Stojkovic, Ziereis, Peric, Mohammad; Horvath, Jovicic; Usor, Zulj, Copado; Kone

2. Halbzeit: Polster; Lebersorger, Wimhofer, Smolcic, Bello; Bogarde, Berisha; Pintor, Taoui, Flecker; Ljubicic (80. Wanker)



Tore: Karatas (31./Elfmeter); Copado (26.), Flecker (52.), Ljubicic (54.), Smolcic (68.), Taoui (83., 87.), Pintor (90.) 1. Halbzeit: Siebenhandl; Stojkovic, Ziereis, Peric, Mohammad; Horvath, Jovicic; Usor, Zulj, Copado; Kone 2. Halbzeit: Polster; Lebersorger, Wimhofer, Smolcic, Bello; Bogarde, Berisha; Pintor, Taoui, Flecker; Ljubicic (80. Wanker) Dienstag, 2. Juli, 17 Uhr | Pasching: LASK - CFR Cluj (Rom) 1:1 (0:1)

Tore: Safin (84.), Ilie (41.)

1. Halbzeit: Lawal; Bogarde, Stojkovic, Smolcic, Lebersorger; Horvath, Jovicic; Usor, Zulj, Flecker, Ljubicic

2. Halbzeit: Polster, Bogarde (63. Wimhofer), Stojkovic (63. Ziereis), Smolcic (63. Pursall), Lebersorger (63. Peker); Horvath (63. Safin), Berisha; Usor (63. Pintor), Taoui, Flecker (63. Copado); Kone

(Rom) Tore: Safin (84.), Ilie (41.) 1. Halbzeit: Lawal; Bogarde, Stojkovic, Smolcic, Lebersorger; Horvath, Jovicic; Usor, Zulj, Flecker, Ljubicic 2. Halbzeit: Polster, Bogarde (63. Wimhofer), Stojkovic (63. Ziereis), Smolcic (63. Pursall), Lebersorger (63. Peker); Horvath (63. Safin), Berisha; Usor (63. Pintor), Taoui, Flecker (63. Copado); Kone Freitag, 5. Juli, 16 Uhr | Pasching: LASK - Dynamo Budweis (Cze)

(Cze) Donnerstag, 11. Juli, 19.30 Uhr: | Raiffeisen-Arena: LASK - Galatasaray Istanbul (Tur)

(Tur) Samstag, 20. Juli, 15 Uhr | Raiffeisen-Arena: LASK - St. Pölten

Erste Pflichtspiele:

Freitag, 26. Juli, 18 Uhr | ÖFB-Cup, 1. Runde, Ried, Klaus-Roitinger-Stadion: Gurten - LASK

Samstag, 3. August, 17 Uhr: Bundesliga, 1. Runde, Profertil-Arena: Hartberg - LASK

Bisherige Transfers

Zugänge: Maximilian Entrup (Hartberg), Jerome Boateng (D, Salernitana), Hrvoje Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Melayro Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Nikolas Polster (Horn, nach Leihe), Luca Wimhofer (Horn, nach Leihe), Moussa Kone (Sen, Streda, nach Leihe)

Maximilian Entrup (Hartberg), Jerome Boateng (D, Salernitana), Hrvoje Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Melayro Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Nikolas Polster (Horn, nach Leihe), Luca Wimhofer (Horn, nach Leihe), Moussa Kone (Sen, Streda, nach Leihe) Abgänge: Elias Havel (Hartberg, Leihe), Sanoussy Ba (D, Leipzig, nach Leihe, zu Braunschweig), Lukas Jungwirth (Admira, Leihe), Filip Twardzik (Cze, Trnava), Felix Luckeneder, Michorl, Wiesinger, Letard (Fra)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.