Der LASK arbeitet am Königstransfer: Die Verpflichtung von Robert Zulj steht unmittelbar bevor. Der 30-Jährige würde den Fußball-Bundesligisten bereichern – nicht nur, was seine Qualität als Fußballer betrifft. Seit Wochen becirct LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic den gebürtigen Welser. Er bekam früh mit, dass Zulj nach der Geburt seines Sohnes aus Dubai zurückkehren wollte – dieser Wissensvorsprung verschaffte dem LASK einen Frühstart in den Gesprächen. Die größte Hürde ist mit