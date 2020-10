LASK bei Rapid ohne Tormann Alexander Schlager

Der ÖFB-Teamtormann werde wegen leichter Adduktorenprobleme nicht im Einsatz sein, teilten die Athletiker am Samstag mit. "In den vergangenen Jahren waren die Duelle mit Rapid sehr intensiv - wir erwarten daher auch diesmal ein kampfbetontes Spiel zweier Mannschaften, die gut in die Saison gestartet sind", sagte LASK-Trainer Dominik Thalhammer.

Siebenhandl statt Schlager im ÖFB-Team

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat Sturm-Graz-Torhüter Jörg Siebenhandl für den angeschlagenen Alexander Schlager nachnominiert.

Der LASK-Torhüter hatte für die bevorstehenden Länderspiele gegen Griechenland (7.10.), Nordirland (11.10.) und Rumänien (14.10) wegen Adduktorenproblemen abgesagt.