Zwölf Grad und Sonnenschein in Belek statt Frieren im diesigen Pasching: Beim LASK beginnt heute Mittag mit dem Abflug in das Trainingslager in Belek die heiße Phase auf das Frühjahr in der Fußball-Bundesliga. Im Fünf-Sterne-Hotel "Cornelia De Luxe Resort" sind die Athletiker bis 29. Jänner untergebracht, 230 Euro kostet dort das billigste Zimmer pro Nacht normalerweise, der LASK kommt billiger davon – wie die deutschen Bundesligisten Köln und Augsburg, die ebenso schon dort zu Gast