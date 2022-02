LASK beförderte drei 18-Jährige

Am letzten Tag der Transferzeit nahm der LASK drei Talente vom FC Juniors OÖ unter Vertrag: Die Offensivspieler Alexander Michlmayr und Dominik Weixelbraun, sowie Mittelfeldspieler Marco Sulzner unterschrieben beim Bundesligisten.

Die gebürtigen Oberösterreicher Sulzner und Michlmayr durchliefen die Akademie LASK Juniors OÖ und waren beim Zweitligisten im Herbst ebenso regelmäßig im Einsatz wie Weixelbraun, der die Akademie St. Pölten absolvierte. Sulzner und Weixelbraun waren schon beim Trainingslager der Athletiker in Belek dabei und spielten in ÖFB-Nachwuchsauswahlen. Auch Michlmayr schnupperte in der Vorbereitung als Gast beim LASK.

„Alex, Marco und Dominik konnten in den vergangenen Wochen ihr Talent in der Vorbereitung unter Beweis stellen. Indem wir die drei unter Vertrag nehmen, setzen wir ein deutliches Zeichen in Richtung Zukunft“, sagte Sportdirektor Radovan Vujanovic. Das Heranführen junger heimischer Spieler, insbesondere aus der Akademie LASK Juniors OÖ, sei „ein wichtiger Bestandteil unserer Klub-Philosophie“.

Wild verstärkt den FC Juniors OÖ

Alle drei werden weiterhin als Kooperationsspieler beim FC Juniors OÖ um den Klassenerhalt in der 2. Liga kämpfen. Als Verstärkung kam Enrique Wild hinzu: Der Schweizer, der im Herbst auch in der Europa Conference League zum Einsatz kam, wechselt leihweise zu den Paschingern.