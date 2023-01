LASK-Arena wird früher als geplant eröffnet

Die Tore sind bereits montiert, der Rasen ist verlegt: Dem Frühjahrsauftakt des LASK in der neuen Raiffeisen-Arena steht (fast) nichts mehr im Wege.

Es ist schwierig, beim Lärm auf der Baustelle der Raiffeisen-Arena sein eigenes Wort zu verstehen. Mehr als 300 Menschen werden es schon sein, die beim OÖN-Lokalaugenschein auf dem Weg durch die Baustelle auf dem Gugl-Oval alle Hände voll zu tun hatten. Zuletzt hat man bei den Schwarz-Weißen an einem Tag an die 1000 Mahlzeiten ausgegeben. Speisen und Getränke sind für die Bauarbeiter gratis – als kleines Dankeschön für die Arbeiten, die in vollem Tempo voranschreiten.