LASK-Ankick im Linzer Stadion am 24. Februar

Der LASK eröffnet am 12. Februar in Altach, sechs Tage später steigt das Derby bei der SV Guntamatic Ried. Der wichtigere Termin für die Fans ist der 24. Februar: Im Eröffnungsspiel in der neuen Raiffeisen-Arena in Linz ist an diesem Freitag Lustenau zu Gast (20.30 Uhr). Der zweite Gast auf der Gugl wird Meister Salzburg am 12. März sein.

Das bisher letzte LASK-Heimspiel auf Linzer Boden fand am 16. Dezember 2020 statt: Im ÖFB-Cup gewannen die Athletiker gegen ASK Elektra mit 3:0. Zum ersten Mal im Frühjahr ist der LASK noch in Pasching am Ball: Gegen Klagenfurt geht es am 5. Februar um den Einzug in das Cup-Halbfinale (18 Uhr).