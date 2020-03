Kürt die UEFA den LASK zum österreichischen Fußballmeister?

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Die Corona-Krise lässt auch die Köpfe bei der Europäischen Fußballunion UEFA rauchen. Morgen werden die 55 Mitgliedsverbände via Telefonkonferenz die aktuelle Lage diskutieren und über eine (wahrscheinliche) Verschiebung der EURO 2020 beratschlagen.

Thematisiert werden auch die nationalen Ligen, fast alle Meisterschaften in Europa ruhen, auch Champions League und Europa League stehen still. Die Frage, die sich stellt: Was passiert, wenn das Restprogramm in diesem Frühjahr nicht absolviert werden kann? Die spanische Zeitung „As“ berichtet, dass die UEFA den Verbänden vorschlagen könnte, dass für diesen Fall jene Mannschaften zum Meister gekürt werden, die zum Zeitpunkt der Unterbrechung vorne waren.

Für Österreich hieße das, dass der LASK den Titel zugesprochen bekäme. Es wäre der zweite nach 1965 und die Durchbrechung der Vormachtstellung von Red Bull Salzburg. Die Idee der UEFA fußt auf der Lösung mit Partizan Belgrad im Jahr 1999. Damals war besagter Verein zehn Runden vor Schluss an der Spitze gelegen, ehe der Balkan-Krieg die Meisterschaft stoppte. Partizan wurde zum Champion ernannt.