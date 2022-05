Kühbauers Pläne mit dem LASK

Nur vier Trainingstage hat der neue LASK-Trainer Dietmar Kühbauer Zeit, die Mannschaft vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Hartberg (17 Uhr) wieder in die Spur zu bringen. Er kann nur hoffen, dass seine Ideen gleich gewinnbringend fruchten. „Es wäre vermessen zu sagen, ich komm her, hab ein paar Trainings, und auf einmal zaubern wir und spielen einen komplett neuen Fußball. Natürlich habe ich meine Ideen, aber ob diese gleich umsetzbar sind? Wenn sie greifen, wird jeder happy sein“, sagte der 51-Jährige.

Eine Forderung an seine Spieler ist fix: „Ich will eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die gewinnen will.“ Die Spielanlage wird er anpassen. „Eines kann ich unter Garantie sagen: Ich orientiere mich nicht daran, was einmal war, sondern ich mache das, wovon wir glauben, dass es der Mannschaft hilft. Irgendetwas nachzurennen ist der falsche Zugang.“

Das Europacup-Play-off im Visier

Im November war er von Rapid beurlaubt worden. „Es ist natürlich eine Enttäuschung, wenn man entlassen wird. Irgendwann kommt die Zeit bei jedem.“ Die Zeit danach nutzte er für die Aufarbeitung seiner Amtszeit und zur Erholung - ganz weg vom Fußball war er aber nie. Insofern war der Einstieg beim LASK nicht schwierig. „Grundsätzlich weiß ich über alle Spieler fußballerisch Bescheid. Entscheidend wird sein, dass ich sie als Mensch kennenlerne.“ Die Zeit dafür ist kurz: Nur noch drei Spiele stehen auf dem Bundesligaspielplan, im besten Fall werden durch den Einzug in der Europacup-Play-off sechs daraus. Kühbauer: „Wir wollen die Restchance nutzen, dass wir international spielen können.“