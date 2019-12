Kühbauer legte sich mit Jürgen Werner an

LASK-Vizepräsident Jürgen Werner gratulierte Dietmar Kühbauer nach dem Schlusspfiff zum Sieg und gab ihm auf den Weg in die Kabine mit, "dass er auf sein Benehmen achten soll", weil Rapids Trainer demonstrativ in Richtung LASK-Fans gejubelt hatte.

Mehr brauchte Kühbauer nicht. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt lief er richtig heiß, allerdings zu einem anderen Thema: Er redete sich wegen der Aussagen von LASK-Präsident Siegmund Gruber in der Vergangenheit in Rage. Sportdirektor Zoran Barisic versuchte ihn zuerst mit Worten zu besänftigen, am Ende zerrte er ihn mit vollem Körpereinsatz in die Kabine.

