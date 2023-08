Konkurrenz für LASK-Stürmer: Die Roma buhlt um Arnautovic

Wie von den OÖN exklusiv berichtet, zeigt der italienische Serie-A-Klub AS Roma Interesse an LASK-Stürmer Marin Ljubicic, der von Sportdirektor Tiago Pinto beim 1:1 im Fußball-Bundesliga-Eröffnungsmatch gegen Rapid beobachtet wurde. Ljubicics Marktwert wird auf 3,5 Millionen Euro geschätzt, die Schwarz-Weißen hätten wohl gerne eine höhere Ablösesumme für jenen 21-jährigen Kroaten, der in der abgelaufenen Saison 16 Pflichtspieltore (zwölf in der Meisterschaft, vier im ÖFB-Cup) erzielte. Der "Ersatzmann" weilt schon ein paar Wochen in Linz und hat das Zeug dazu, ebenfalls im zweistelligen Bereich zu scoren. Die Rede ist von Moussa Koné.

Sollte das Angebot also passen, würde der LASK Ljubicic, dessen Vertrag bis Juni 2027 läuft, keine Steine in den Weg legen. Allerdings ist die Roma noch nicht zu einer Entscheidung gekommen, es gibt nämlich Alternativen, die ausgelotet werden. Dazu gehört ein absoluter Wunschspieler von Trainer Jose Mourinho. Und zwar Marko Arnautovic, den der Portugiese schon 2009/10 bei Inter Mailand unter seinen Fittichen hatte.

Laut "Corriere dello Sport" hat Pinto Kontakt zu Arnautovics Verein FC Bologna aufgenommen, um die Möglichkeit eines Wechsels des österreichischen Nationalspielers auszuloten. Wie zuvor beim AC Milan schaltet Bologna allerdings auf stur, die "Rossoblu" wollen Arnautovic auf keinen Fall ziehen lassen. Der Kontrakt des 34-Jährigen läuft noch bis Sommer 2025. Arnautovic ließ zuletzt anklingen, dass er sich einen Verbleib beim FC Bologna durchaus vorstellen könne: "Es geht mir hier gut, ich bin glücklich. Ich habe keine Absicht wegzugehen", sagte der Wiener.

Er fühlt sich auch wieder fit. Die Probleme am rechten Fuß gehören der Vergangenheit an, eine Physiotherapie in Serbien zeigte Wirkung.

