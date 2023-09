Klopp: "Da ist Doktor Jekyll und Mister Hyde eine Komödie dagegen"

Bereits am Samstag um 13.30 Uhr (Sky live) bestreitet der FC Liverpool seine "Generalprobe" für das Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen den LASK. Liverpools Trainer Jürgen Klopp gab sich vor dem Duell in der Premier League gegen die Wolverhampton Wanderers (mit dem Österreicher Sasa Kalajdzic) durchaus gesprächig – und in verschiedenen Launen.