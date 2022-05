Neo-Trainer Didi Kühbauer hat der 21-Jährige wohl sofort überzeugt. Allerdings fehlte beim Flügelstürmer auch verletzungsbedingt die Kontinuität. Ein kleiner „Beckham“ ist Nakamura zumindest daheim in Japan auf alle Fälle. Mit 24.500 Instagram-Followern ist er – außerhalb des Red-Bull-Salzburg-Spieleruniversums – in Österreich ganz vorne dabei. Und auch der LASK selbst hat mit 42.500 Followern nur doppelt so viele Fans wie der Spieler.