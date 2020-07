Ab der Saison 2022/23 spielt der LASK in der neuen Raiffeisen-Arena auf der Gugl. Doch die Athletiker könnten schon im Herbst ein Intermezzo im Linzer Stadion geben – wegen der Corona-Einschränkungen. Am 11. September wird die neue Bundesliga-Saison angekickt. Aktuell gilt für diesen Zeitpunkt eine Verordnung, die bis zu 10.000 Zuschauer bei Freiluftveranstaltungen zulässt. Dafür muss es ausgewiesene Sitzplätze geben. Im Linzer Stadion hätte der LASK viel mehr Spielraum als in der