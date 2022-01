Karamoko nach Skandinavien

Die genaue Destination war gestern Abend nicht mehr zu eruieren. Die Möglichkeit ist allerdings groß, dass es schnell gehen könnte. Nichts dran ist an den in der Ukraine erneut aufgeflammten Transfer-Gerüchten rund um Jewgen Konopljanka. Vom LASK, der nach der Rückkehr aus dem Trainingslager morgen wieder in den Trainingsalltag einsteigt, gibt es kein Angebot.

Blau-Weiß Linz überraschte beim 3:2-Testsieg über Bundesligist Admira. Die Neuzugänge Paul Mensah und Christoph Schösswendter stellten sich dabei bereits mit Toren vor. Vorwärts bezwang Burghausen 2:1. (haba)