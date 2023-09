Jürgen Klopp im Anflug: "Der FC Liverpool ist der beste Klub der Welt"

Jürgen Klopp hat sich bis 2026 an den FC Liverpool gebunden. Er will seinen Vertrag erfüllen. Foto: AFP/Oli Scarff

lUm die Mittagszeit ließ Jürgen Klopp blendend gelaunt 25 Liverpool-Stars (Trent Alexander-Arnold und Thiago Alcantara fallen verletzt aus) im AXA Trainingszentrum in Kirkby nach seiner Pfeife tanzen, gegen 19 Uhr wird die litauische Chartermaschine der "Reds" (KlasJet, Flug-Nummer KLJ9402) auf oberösterreichischem Boden erwartet. Zuerst in Hörsching, später im Quartier in Bad Leonfelden (so munkelt man jedenfalls).