Willkommen in Linz! Mit den Tottenham Hotspurs landete gestern Abend ein ganz besonderer Gegner am Linzer Flughafen in Hörsching. Die Gugl werden die Stars erst beim heutigen Europa-League-Duell gegen den LASK (18.55 Uhr, Puls 4 live) erstmals zu sehen bekommen. Gestern ging es nach der Ankunft direkt ins Linzer Courtyard-Hotel, in dem man schon aufgrund der Corona-Beschränkungen praktisch alleine einquartiert ist.