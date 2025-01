Jörg Siebenhandl verlässt den LASK: Neuer Verein steht fest

Umstellung im Torhüter-Team des LASK: Jörg Siebenhandl verlässt die Linzer nach eineinhalb Saisonen und wechselt zur Admira.

Unterdessen bleibt Lukas Jungwirth, der im Herbst zwischenzeitlich als Kooperationsspieler bei den Niederösterreichern zum Einsatz kam, fix im Profikader der Athletiker.

Lesen Sie auch: Millionentransfer mit einem LASK-Reservisten

Für Siebenhandl ist es eine Heimkehr, hatte der mittlerweile 35-Jährige einst im Nachwuchs einige Jahre in der Südstadt verbracht. Von November 2014 bis Sommer 2016 trug er ebenso das Admira-Trikot. "Jörg Siebenhandl hat bei uns eine sehr wichtige Rolle eingenommen und unsere jungen Torhüter stets vorbildlich unterstützt. Auch in der Herbstsaison hat er bei seinen Einsätzen gezeigt, dass wir uns jederzeit auf ihn verlassen können", wünschte Trainer Markus Schopp dem Torhüter alles Gute für seinen weiteren Weg.

Jungwirth schnürte bereits seit dem Alter von zehn Jahren seine Schuhe für die Schwarz-Weißen und durchlief sämtliche Jahrgänge in der LASK-Akademie. Im Juli 2020 feierte er sein Debüt für die Zweitvertretung der Linzer, im vergangenen Herbst folgte die Premiere im Trikot der Profis. Insgesamt hütete der 20-Jährige dreimal in der UEFA Conference League und dreimal in der Bundesliga das Tor der Oberösterreicher. Hinzu kamen sechs Einsätze als Kooperationsspieler für Admira Wacker.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.