Jetzt wird sich der LASK doppelt ärgern

Hätte der LASK in der Europa-League-Gruppenphase Platz drei belegt, wäre das Übersiedeln in das Play-off zur Conference League mit einer halben Million Euro honoriert worden. Doch damit nicht genug: Nach der Auslosung in Nyon werden sich die ausgeschiedenen Athletiker doppelt ärgern, denn sie hätten in dieser Zwischenrunde (Spieltermine 15. und 22. Februar) einen Jackpot gezogen. Als Gegner wäre nämlich der höchst attraktive Ex-Klub von Oliver Glasner, Eintracht Frankfurt, aus dem Topf gesprungen.

Jetzt kommt der belgische Vertreter Union Saint-Gilloise in den Genuss der Hessen, die vor gut einer Woche mit einem 5:1-Kantersieg über den FC Bayern Schlagzeilen geschrieben haben.

Der SK Sturm zog zwar nicht den attraktivsten Kontrahenten, aber einen, der in die Kategorie "absolut schlagbar" fällt. Die Grazer bekommen es mit dem 16-fachen slowakischen Meister und Tabellenführer Slovan Bratislava zu tun. In der Vergangenheit haben zwei österreichische Vereine diese Hürde übersprungen – der FC Salzburg 2011/12 (3:0/h, 3:2/a) und Rapid 2018/19 (1:2/a, 4:0/h).

Wiedersehen mit Kevin Wimmer

"Wir treffen auf einen guten Gegner, aber wir wollen aus diesen zwei Spielen mehrere machen", sagte Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Slovan, das seine Heimspiele im 22.500 Zuschauer fassenden Stadion "Tehelné pole" bestreitet, rang in der Gruppenphase der Conference League OSC Lille zuhause ein 1:1 ab.

Unterm Strich sprang mit zehn Punkten souverän Platz zwei (vor Olimpija Ljubljana und Klaksvik) heraus. Mittendrin statt nur dabei war ein gebürtiger Welser, nämlich Kevin Wimmer, der im Sommer vom SK Rapid nach Bratislava übersiedelte und zum Stammspieler reifte. Der Vertrag des 31-jährigen Verteidigers läuft bis 2026.

Bayern gegen Lazio

Dem FC Bayern bleibt im Champions-League-Achtelfinale Paris SG erspart. Die Münchner, die am Sonntag in der deutschen Bundesliga stark ersatzgeschwächt beim 3:0 gegen Stuttgart (mit den Saisontoren 19 und 20 von Harry Kane) glänzten, bekommen es mit Lazio Rom zu tun. Thomas Müller (34) hat übrigens seinen Vertrag mit dem FCB um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. RB Leipzig, der Klub von Xaver Schlager, Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald, trifft auf Real Madrid – leider ohne den verletzten David Alaba.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.