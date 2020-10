Jetzt lernt Mourinho den LASK kennen

Das hat es auch noch nie gegeben: Als die LASK-Privatmaschine mit den Europacuphelden vom 4:1-Erfolg über Sporting Lissabon gestern um 17.53 Uhr am Flughafen Linz-Hörsching landete, wartete neben zahlreichen Fans auch eine 14-köpfige Musikkapelle auf das Team und vor allem auf Trainer Dominik Thalhammer. Anlässlich seines gestrigen 50. Geburtstags wurde dem LASK-Trainer ein Geburtstagsständchen gespielt – und von LASK-Kommunikationschef David Obererlacher im Namen der Mitarbeiter eine Torte überreicht. Das geplante Geburtstags-Abendessen mit der Familie wird dann in der Länderspielpause nachgeholt...

Dass er mit dem LASK jetzt in der Gruppenphase gegen Tottenham mit Trainerstar Jose Mourinho spielt, ist das schönste Geschenk. "Mourinho ist eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Tottenham ist klarer Favorit. Antwerpen, Rasgrad und wir agieren auf Augenhöhe." Und Verteidiger Philipp Wiesinger wusste gleich, was ihn gegen Tottenhams Traumoffensive mit Harry Kane, Gareth Bale und Heung-min Son erwarten wird. "Die haben ein Moped unterm Arsch. Das wird nicht lustig. Aber wir wollen uns mit den Besten messen. Es ist ein Traumlos." Die Auslosung hatte man noch im Mannschaftshotel in Lissabon verfolgt – der Jubel war riesig, als Italiens Abwehrikone Ciro Ferrara dem LASK Tottenham zuteilte.

Jose Mourinho Bild: Reuters

120-Millionen-Star Harry Kane

Tottenhams Kader ist 25-mal so viel wert wie jener der Athletiker. Allein Stürmerstar Harry Kane (120 Millionen) übertrifft das gesamte LASK-Ensemble (31 Millionen) fast um das Vierfache. Es ist das Traumlos, das der LASK vergangene Saison in der Gruppenphase noch verpasst hatte.

Weniger als 3000 Karten?

Bezüglich Karten für Fans wird man am Mittwoch nach einem Meeting mit der UEFA mehr wissen. Sollte der Verband auf einem Sitzplatz-Abstand von zwei Metern pro Person bestehen, dann würden nicht einmal die von der Regierung genehmigten 3000 Personen im Stadion erlaubt sein. Zudem hat die UEFA auch ein eigenes Karten-Kontingent, das die Klubs auf Nachfrage abgeben müssen. Die rund 3000 Dauerkartenbesitzer werden ein Vorrecht haben. Es ist jedoch sehr fraglich, ob jeder Abonnent auch ein Ticket erhält.

Tottenham Hotspur

6. in der Premier League 2019/20

Marktwert: 774,5 Millionen Euro

Trainer: Jose Mourinho

Stars: Harry Kane (120 Mio. €),

Dele Alli (64 Mio. €), Heung-min Son (64 Mio. €), Gareth Bale (28 Mio. €)

PFC Ludogorets Rasgrad

Meister in Bulgarien 2019/20

Marktwert: 28,5 Millionen Euro

Trainer: Pavel Vrba (Cze)

Bekannteste Spieler: Claudiu Keserü (2,4 Mio. €), Bernard Tekpetey (1,6 Mio. €), Taleb Tawatha (550.000 €)

FC Royal Antwerpen

4. in Belgien, Cupsieger 2019/20

Marktwert: 44,3 Millionen Euro

Trainer: Ivan Leko (Cro)

Bekannteste Spieler: Dieumerci Mbokani (2,8 Mio. €), Birger

Verstraete (3,2 Mio. €)





Artikel von Günther Mayrhofer g.mayrhofer@nachrichten.at