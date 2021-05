Die letzten zwei Runden der Fußball-Bundesliga entscheiden alles: Zweiter, Dritter, Vierter oder Fünfter? Der LASK hat es (fast) in der eigenen Hand. "Wir haben 45 Spiele in den Beinen in dieser Saison. Jetzt kommen 180 Minuten, die für uns alles bedeuten", sagte Trainer Dominik Thalhammer vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Salzburg (17 Uhr) und der Partie bei Rapid am kommenden Samstag.