Jetzt ist für den LASK auch die Türe zum Cupsieg weit offen

LINZ. Der LASK, die Wiener Austria, der Wolfsberger AC und Hartberg – diese vier Teams machen sich den Cupsieg untereinander aus. Cupsieger Sturm Graz ist ebenso weg wie Rapid – und Salzburg dank des 2:1-Siegs des LASK in der Verlängerung.

"Macht unser alle Träume wahr – wie einst im Fünfundsechziger Jahr", stand auf einem Transparent vor der Stehplatztribüne – und Samuel Adeniran brachte den LASK mit dem 2:1 einen Schritt näher. In der 107. Minute verwertete der Zugang die Flanke von Marco Sulzner perfekt per Kopf. Dabei schien zum Auftakt des Frühjahrs vieles gegen den LASK zu laufen: Nach problemloser Vorbereitung musste Trainer Markus Schopp improvisieren: Robert Zulj war wegen einer Entzündung in der Kniekehle out, Ibrahim Mustapha zwickte die Wade, Florian Flecker fehlte krank. Von der geplanten Offensive blieb nur Maximilian Entrup übrig.

Ausgleich von Jovicic

Der Salzburger Führungstreffer war ein Zufallsprodukt: Ein Abpraller fiel Oskar Gloukh vor die Beine (32.). Auch beim LASK war der erste Schuss auf das Tor ein Treffer – und was für einer: Im Konter zog Branko Jovicic von der rechten Seite ab, den Ball ins linke Eck erreichte Torhüter Alexander Schlager nicht mehr – 1:1 (72.). Mit viel Leidenschaft und Disziplin hielt der LASK nicht nur dagegen. Adeniran belohnte den Aufwand. Am Freitag wird das Halbfinale ausgelost, am Sonntag geht es mit dem Derby gegen Blau-Weiß Linz in der Bundesliga weiter. "Der ASK ist wieder da", sangen die Fans. Dieser Sieg war ein Rufzeichen. (mag)

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

