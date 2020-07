Ismael: "Ohne Corona wären wir Meister geworden"

Platz vier ist enttäuschend, wenn man nach dem Grunddurchgang Erster ist", sagte LASK-Trainer Valerien Ismael nach dem Schlusspfiff der Bundesliga-Saison 2020/21. Über die gesamte Meistergruppe hinweg hatte er sich nicht zum Trainingsfoul und dem folgenden Punkteabzug geäußert, nach dem 0:3 gegen Salzburg verknüpfte er das Offensichtliche dann selbst mit der Talfahrt.

"Wir sind alle Menschen. Was da auf uns eingeprasselt ist – auf einmal bist du der Böse. Alles ist schlecht gelaufen, was schlecht laufen kann. Ich denke, dass wir ohne Corona Meister geworden wären", sagte der 44-Jährige im Sky-Interview. Die Schuld suchte er nicht bei anderen. "Ihr werdet von mir kein Jammern hören. In Zukunft werden wir bessere Entscheidungen treffen. Wir haben kein gutes Bild abgegeben." Nach der Achterbahnfahrt (Ismael: "Von einem Märchen in den Albtraum") "gilt es, den Reset-Knopf zu drücken."

Am 24. Juli beginnt beim Trainingsauftakt zur neuen Saison alles wieder bei null. Ismael muss zumindest eine neue Offensive bauen. Der LASK verliert den besten Torschützen Klauss, der nach der Leihe ebenso zu Hoffenheim zurückkehrt wie Samuel Tetteh zu Salzburg. "Ich gehe ein wenig traurig wegen des Gefühls, dass noch mehr möglich gewesen wäre", schrieb Klauss auf Instagram. Dazu wird auch der beste Vorlagengeber, Peter Michorl, den LASK verlassen. Ismael: "Er ist gereift. Mit so einer Leistung und Qualität ist er für jeden Verein ein Gewinn."

Es drohen weitere Abgänge – viele Spieler haben in der Europa League das Interesse ausländischer Klubs auf sich gezogen. Der LASK ist vorbereitet: Mit Mads Emil Madsen (Silkeborg) und Mamoudou Karamoko (Wolfsburg) sind zwei Neuzugänge fix, bei Lukas Grgic (Tirol) und Jewgen Tscheberko (Luhansk) steht nur noch die Bestätigung aus.

Auch die Konkurrenten werden nicht alle Leistungsträger halten können. Bei Salzburg ist der Verkauf der besten Spieler längst Routine. Wolfsberg wird sich trotz Europa League die Top-Ablöse für Weissman nicht entgehen lassen. Die Leihen von Romano Schmid (Bremen), Milos Jojic (Basaksehir) und Dominik Baumgartner (Bochum) laufen aus. Verteidiger Lukas Schmitz hat bei Venlo unterschrieben, nach Jonathan Scherzer (Admira) wurde gestern mit dem Georgier Guram Giorbelidze ein weiterer potenzieller Nachfolger verpflichtet. Bei Rapid ziert sich Kapitän Stefan Schwab mit der Vertragsverlängerung. Dejan Ljubicic, dessen Wechsel zu Chicago im Winter nur am Medizincheck scheiterte, ist nun in England und Deutschland gefragt.

Salzburg räumte ab

Heißeste Transferaktie ist Salzburgs Dominik Szoboszlai, der von Präsidenten, Managern und Trainern zum Spieler des Jahres gekürt wurde – eine diskussionswürdige Wahl. Beim hochveranlagten Ungarn spielte das Talent erst in der Meistergruppe mit dem Einsatz Doppelpass. Trainer Jesse Marsch wurde ebenso ausgezeichnet. Das Double war sein bestes Argument – Hartberg wie Markus Schopp in das Bundesliga-Play-off und die Europa League zu führen, ist aber wohl die schwierigere Aufgabe.

Leitartikel: Im Höhenflug verlor der LASK die Erdung

Zahlen und Fakten

28 Spieler setzte Trainer Valerien Ismael in den bisher 50 Pflichtspielen in der Bundesliga, im Europacup und im ÖFB-Cup der Saison 2020/21 ein. Eine Partie ist noch ausständig: Das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Manchester United (Hinspiel 0:5) findet erst am 6. August statt – in der zweiten Woche der Vorbereitung auf die neue Saison.

49 Partien stand Alexander Schlager im Tor. Er verpasste nur zum Frühjahrsauftakt das Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz (2:0).

20 Tore erzielte Klauss bewerbsübergreifend, mit zwölf Treffern in der Bundesliga war der Brasilianer auch in der Meisterschaft der beste Torjäger.

Artikel von Günther Mayrhofer g.mayrhofer@nachrichten.at