Ismaël nach dem LASK-Galaabend: "Ich bin sprachlos"

Unglaublich, dieser LASK! Da bekam PSV Eindhoven ein Elfmetergeschenk zur 1:0-Führung – und dennoch war es am Ende so laut im Linzer Stadion, wie selten zuvor: 14.000 Fans feierten in den finalen Spielminuten stehend ihre Mannschaft für eine Energieleistung, die mit einem verdienten 4:1 (0:1)-Sieg belohnt wurde.

"Ich bin einfach sprachlos", sagte LASK-Trainer Valérien Ismaël nach dem Spiel. "Es ist eine Sternstunde für den Verein, die Stadt, die Fans, die Mannschaft und den österreichischen Fußball. Besser geht es einfach nicht. Mir war auch nach dem 0:1 klar, dass wir noch gewinnen werden. Ich dachte schon, dass der Sieg gegen Basel unser Highlight gewesen wäre. Ich habe das Spiel unserer Mannschaft die gesamten 90 Minuten über einfach nur genossen." Kapitän Gernot Trauner agierte nicht nur auf dem Feld überragend, sondern brachte das Spiel auch danach auf den Punkt: "Das war mit das Beste, das wir je gezeigt haben. So konsequent, so überlegen wie wir nach der Pause gegen eine Mannschaft wie PSV Eindhoven aufgetreten sind, das war schon sehr beeindruckend."

LASK hat alles selbst in der Hand

Jetzt hat der LASK den Aufstieg selbst in der Hand. Mit vier Punkten aus den zwei Spielen gegen Rosenborg Trondheim und Sporting Lissabon ist man aufgrund der direkten Duelle auf jeden Fall durch. Bei einem Sieg in Trondheim und einer Niederlage Eindhovens in Lissabon wäre sogar eine Runde vor Schluss schon alles entschieden. Doch dieser LASK ist stark genug, um jetzt nicht zum Rechenstift greifen zu müssen. Thomas Goiginger: "Heute genießen wir den Abend, danach geben wir wieder Vollgas."

