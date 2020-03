Ismael: "Es war einfach grausam"

Beim Schlusspfiff war da nur noch Leere. "Es war einfach grausam", sagte LASK-Trainer Valerien Ismael nach dem 0:5 im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Europa-League gegen Manchester United. Das Ergebnis meinte er damit nicht. Aus dem Traumlos war durch das Coronavirus ein Albtraum geworden. So leer das Stadion durch den Ausschluss der Öffentlichkeit war, so leer waren auch die Köpfe beim LASK. Ismael: "Wir wissen nicht, wie es weitergeht."

Die Frage ist inzwischen nicht mehr wie, sondern ob es in dieser Saison weitergeht. Die beiden ersten Runden der Meistergruppe, die der LASK am Sonntag als Tabellenführer gegen Hartberg eröffnet hätte, wurden längst verschoben, gestern sagte die UEFA das ursprünglich für Donnerstag geplante Rückspiel gegen Manchester United ab.

Am Dienstag entscheidet die UEFA, ob die Klubbewerbe überhaupt fortgesetzt werden und ob die EURO 2020 stattfindet. In der Bundesliga wird in der kommenden Woche in einer Klubkonferenz laut Aussendung "über die Nachtragstermine" entschieden, nicht über ein vorzeitiges Saisonende. "Sollte sich die Situation nicht bessern", sind für den Vorstandsvorsitzenden Christian Ebenbauer Geisterspiele eine Möglichkeit, die Saison zu Ende zu bringen.

Abgesehen davon, dass mit einer Entspannung in den kommenden Wochen nicht zu rechnen ist, war das Hinspiel des LASK gegen Manchester United ein Lehrstück, dass es bei Spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit eigentlich nur Verlierer gibt.

Trainingspause, Büro zu

Ismael tritt für Konsequenzen ein. "Da müssen Entscheidungen getroffen werden – und bitte nicht länger herumeiern." Er zweifelt daran, dass er seine Mannschaft in dieser Saison noch auf ein Spiel vorbereiten wird: "Ich glaube nicht."

Die Trainings sind zumindest bis Dienstagnachmittag gestrichen. Ismael: "Erst wenn alle Fakten am Tisch sind, können wir über das weitere Vorgehen entscheiden." Ab Montag ist auch die Geschäftsstelle des LASK geschlossen. Anstatt des Highlights Old Trafford heißt es für die Büro-Mitarbeiter Home Office. Ismael: "Es ist eine weltweite Ausnahmesituation."

Länderspiel Wales – Österreich abgesagt

Die Coronavirus-Krise hat nun auch unmittelbare Auswirkungen auf die österreichische Fußball-Nationalmannschaft. Das für 27. März in Swansea angesetzt gewesene Testmatch der ÖFB-Auswahl gegen Wales wurde abgesagt, das „Geisterspiel“ gegen die Türkei am 30. März im Wiener Ernst-Happel-Stadion wird nach jetzigem Stand ausgetragen. „Angesichts der Entwicklungen kann sich das stündlich ändern“, hieß es in einer Mitteilung des ÖFB.

Die Europäische Fußballunion UEFA hat den Spielbetrieb in Champions League und Europa League vorerst ausgesetzt. Mit dieser Entscheidung rückt auch die Verlegung der EURO 2020 auf das Jahr 2021 immer näher. Norwegen will das EM-Play-off-Halbfinale gegen Serbien am 26. März nicht austragen, weil einige im Ausland tätige Teamspieler wegen der Quarantäne-Beschränkungen nicht verfügbar sind.

Artikel von Günther Mayrhofer g.mayrhofer@nachrichten.at