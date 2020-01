Ismael: "Es ist eine Freude, mit den Jungs zu arbeiten"

Der LASK ist ab heute im Pflichtspielmodus: Im Trainingslager in Algorfa steigt der letzte Probelauf gegen den norwegischen Erstligisten Stavanger – und da will Trainer Valerien Ismael vollen Einsatz sehen.

"Wir wollen ein Gefühl bekommen, wie weit wir sind", sagte Ismael vor der Generalprobe für das Cup-Viertelfinale am kommenden Samstag gegen Sturm Graz im Linzer Stadion (18 Uhr). Was die Vorbereitung andeutet, ist der Vizemeister sehr weit. Ismael: "Wir haben eine unglaubliche Qualität und Intensität im Training. Es ist eine Freude, mit den Jungs zu arbeiten." Dass der letzte Test nicht daheim, sondern in Spanien stattfindet, ist dem längeren Urlaub geschuldet. Dazu wollte der Trainer mit drei Tests in Spanien eine englische Woche simulieren – also das, was den LASK im Frühjahr erwartet. Für die Gewöhnung an die Temperaturen zu Hause bleiben nach der morgigen Abreise fünf Tage. Groß wird der Unterschied gar nicht, wenn die Wettervorhersagen zutreffen.

Helac bricht Transfer-Rekord

Während der LASK heimkehrt, bricht Zweitligist SV Guntamatic Ried heute um vier Uhr morgens Richtung Flughafen München auf, wo um 9.15 Uhr 26 Spieler und acht Betreuer zum Trainingslager nach Antalya abheben. Die Innviertler freuen sich in der Türkei über höhere Temperaturen – Liga-Rivale Blau-Weiß Linz über den heutigen Test gegen Salzburg (Taxham, 11 Uhr) und einen warmen Geldregen: Wie berichtet, steht der Wechsel von Tormann Ammar Helac zu Austria Wien bevor. Der 21-Jährige, der im Frühjahr an den Zweitligisten verliehen wird, steigt zum Top-Transfer der Linzer auf. Der Schlussmann soll eine Summe im unteren sechsstelligen Bereich in die Vereinskasse spülen. Damit löst er David Poljanec ab, der 2012 um 70.000 Euro zum deutschen Zweitligisten Paderborn gewechselt war.

Der FC Juniors OÖ testet heute gegen St. Pölten in der Raiffeisen-Arena (15 Uhr) – auf Wunsch des Bundesligisten unter Ausschluss der Öffentlichkeit.