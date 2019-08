Ismaël: "Das Spiel gegen Basel haben wir überhaupt nicht im Hinterkopf"

Basel, Basel, Basel – seit Dienstagabend dreht sich beim LASK alles um den Gegner bei der Premiere in der Fußball-Champions-League am kommenden Mittwoch. Doch vor der Kür kommt die Pflicht: Heute geht es auswärts in der Bundesliga gegen Austria Wien um Punkte (17 Uhr).

Auch die Spieler fiebern dem Auftritt auf der größten Bühne entgegen – das ist heute die große Gefahr. Trainer Valérien Ismaël beruhigt: "Das Spiel gegen Basel haben wir überhaupt nicht im Hinterkopf. Wir sind nur auf die Austria fokussiert." So sehr, dass die Spieler sich dafür entschieden, schon gestern nach Wien zu reisen – und damit einem Wunsch Ismaëls entsprachen. "Das war ein Austausch mit dem Mannschaftsrat und den erfahrenen Spielern. Ich will die Mannschaft in Entscheidungsprozessen mitnehmen."

Der 43-Jährige wird heute die gleiche Startelf nominieren wie gegen Altach (2:0). Thomas Goiginger "wird nicht anfangen", aber wohl eingewechselt werden – um einerseits neuen Schwung zu bringen und andererseits nach seiner Schambeinentzündung in den Spielrhythmus zu kommen. Ismaël: "Es geht darum, ihn behutsam aufzubauen. Er hat keine kompletten 90 Minuten in den Beinen. Wie reagiert er? Wie regeneriert er? Das sind die Fragezeichen."

Countdown startet am Sonntag

Auch Ismaël hat sich noch nicht mit Basel beschäftigt, weder Scouting-Berichte noch Videos analysiert. "Ich habe alles auf meinem Tisch liegen und auf meinem Computer, aber ich habe nichts gelesen. Wir brauchen unsere ganze Energie für das Spiel gegen die Austria." Erst am Sonntag beginnt für ihn der Countdown. Die beste Vorbereitung wäre ein Sieg gegen die Austria.

Zu viel fieberte Yusuf Otubanjo den kommenden Aufgaben entgegen: Mit 39,4 Grad Fieber ging er gestern ins Krankenhaus, wo er zur Beobachtung bleiben musste.

Basel auf Kunstrasen

Der FC Basel nimmt heute in der Schweizer Liga in Thun Anlauf für den LASK. Nicht ganz optimal für die Mannschaft von Trainer Marcel Koller im Hinblick auf die Champions-League-Qualifikation: In Thun wird auf Kunstrasen gespielt.

Sieben Startelf-Spieler hatte Koller am vergangenen Samstag gegen St. Gallen im Hinblick auf das Rückspiel gegen Eindhoven geschont – und wurde mit einer 1:2-Heimniederlage dafür bestraft. Auch heute wird er einigen Leistungsträgern eine Pause geben, aber nicht so vielen wie vor einer Woche. Gegen St. Gallen erzielte Stürmer Kemal Ademi das einzige Tor und zog sich danach eine Schulterverletzung zu. Er fällt heute und gegen den LASK aus.

Lieblingsgegner Austria

Die Austria war zuletzt ein Lieblingsgegner des LASK: Im August 2017 verloren die Athletiker zuletzt, von den jüngsten sieben Duellen gewannen sie fünf. Beim 5:2 in der letzten Runde der Vorsaison machte die Mannschaft Trainer Oliver Glasner ein Abschiedsgeschenk.

Für dessen Nachfolge führte der LASK Gespräche mit Christian Ilzer. Man kam nicht zusammen, der 41-Jährige unterschrieb bei der Austria. Dort krempelte Ilzer bei kaum verändertem Kader alles um.

Beim 1:3 in Tirol zum Bundesliga-Auftakt passte aber im neuen

4-4-2 mit Raute im Mittelfeld noch wenig zusammen.

Die Austria braucht heute ein Erfolgserlebnis – auch im Hinblick auf die Europa League, in der am Donnerstag Apollon Limassol der Gegner ist. Die Veilchen haben im Europacup mehr Druck als der LASK: Während die Athletiker bei einem Ausscheiden gegen Basel in der Europa-League-Gruppenphase weiterspielen würden, muss die Austria dafür zwei Runden überstehen. Vielleicht haben die Wiener Limassol sogar mehr im Kopf als der LASK Basel.

