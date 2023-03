In der heißen Phase war Salzburg gegen den LASK effizienter

Das 0:1 leitete Torschütze Sekou Koita mittels Doppelpass mit Oscar Gloukh selbst sehenswert ein. Gegen seinen Schuss ins lange Eck hatte LASK-Torhüter Alexander Schlager keine Chance (54.). Der LASK hingegen vergab wenig später seine Top-Chance auf den Ausgleich: Nach einer herrlichen Vorlage von Moses Usor traf Ibrahim Mustapha nur Salzburgs Schlussmann Philipp Köhn (56.).

Es sollten am Ende Schlüsselszenen in der Partie sein, die Salzburg in der Folge an sich riss und mit dem Treffer zum 0:2 auch vorzeitig für sich entschied. Da konnten weder der herauseilende Schlager noch Innenverteidiger Felix Luckeneder klären, Salzburgs Nicolas Seiwald nützte die ungeschickte Aktion und schob den Ball zum 2:0 ins Tor (72.).

Dem LASK reichte die stärkste Leistung im Frühjahr nicht zu einem Punktegewinn – auch wenn man vor der Pause auf Augenhöhe agiert hatte. Aber auch da fehlte im Pressing die letzte Genauigkeit, um aus den starken Umschaltmomenten Top-Chancen zu kreieren.

Rapid fix in der Meistergruppe

Im letzten Spiel des Grunddurchgangs will der LASK am Sonntag in Hartberg Schwung für die Meistergruppe aufnehmen. In dieser ist seit gestern auch Rapid nach dem 2:0 gegen Tirol fix am Ball.

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

