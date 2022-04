Im Spitzenduell zum Klassenerhalt

Als Tabellenführer der Qualifikationsgruppe ist der LASK heute bei der WSG Tirol zu Gast (18.30 Uhr). Es ist das direkte Duell um die Spitze, dennoch ist bei beiden Teams die Angst um den Klassenerhalt nicht gebannt. Eines ist fix: Gewinnt der LASK, ist das Abstiegsgespenst rechnerisch endgültig vertrieben. Die restlichen Klubs könnten nicht mehr alle vorbeiziehen, weil sie sich untereinander Punkte wegnehmen.

Dann könnte der LASK in der Tabelle tatsächlich nur noch nach oben in Richtung Europacup-Play-off schauen – wie man schon nach dem 6:0 zum Auftakt der Qualifikationsgruppe gegen Tirol vermutete. Das Schützenfest ließ an den Durchmarsch glauben, es schien das Problem der Chancenverwertung gelöst. Doch es kam ganz anders. Sechs Wochen dauerte es, bis am vergangenen Samstag gegen Altach der nächste Sieg gelang (2:1).

"In Tirol können wir einen draufsetzen", sagte Peter Michorl mit dem Selbstvertrauen seines starken Auftritts am Samstag. Das gelang dem LASK in der laufenden Saison allerdings erst einmal: Nur gegen Ried (1:0) und bei der Austria (3:2) gewannen die Athletiker zwei Bundesligaspiele in Serie.

"Nicht blenden lassen"

Die Konstanz fehlt, konstant ist einzig nur die Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Tor. "Solche Chancen kann man schon einmal verwerten", sagte Michorl zu den vergebenen Möglichkeiten gegen Altach. "In unserer Situation ist das anscheinend nicht möglich."

Da kommt Tirol gerade recht. "Wir haben in dieser Saison drei Mal gegen den LASK extrem schlecht ausgesehen", sagte WSG-Trainer Thomas Silberberger. Auf das für seine Mannschaft schmeichelhafte 1:1 auf dem Tivoli folgten das 0:3 und das 0:6 in Pasching. "Vom deutlichen Ergebnis im Hinspiel lassen wir uns nicht blenden", versprach LASK-Trainer Andreas Wieland.