Im dritten Anlauf nach St. Pölten

Die Antwort auf die Frage zahlreicher Fans: Nirgendwo in Österreich ist ein Europacupspiel schwieriger zu organisieren als auf dem verhältnismäßig kleinen Areal der NV-Arena. Die Auflagen der UEFA sind extrem streng. Die sogenannten "roten Zonen" durften bereits gestern von niemandem außer den beiden Klubs und UEFA-Vertretern mehr betreten werden.

Während das etwa in Klagenfurt problemlos möglich ist, teilen sich mit dem Sportzentrum St. Pölten, dem SKN St. Pölten und dem ÖFB zahlreiche Untermieter das Areal. Zu Pandemiebeginn, damals noch ohne Zuschauer, verwarf der LASK den Plan vergangene Saison sehr schnell. Vor dem heurigen Auftakt der Gruppenphase im Sommer war man hingegen viel weiter. So wurde Geld in die Hand genommen, um für die UEFA ein Gutachten zur Flutlichttauglichkeit zu erstellen. Dann stellte sich jedoch heraus, dass im Sommer der Rasen getauscht wird. "Das wäre sich nie ausgegangen, wir hätten auch keine Freigabe der UEFA bekommen", sagt LASK-Geschäftsführer Andreas Protil. Am Ende konnte zu Saisonbeginn nicht einmal Hausherr St. Pölten das Stadion benützen, man musste nach Wiener Neustadt ausweichen. Jetzt klappt es endlich. Protil: "Es ist noch immer eine Challenge, der Platz ist wirklich limitiert, wir müssen etwa für die Medien extra ein eigenes Zelt aufstellen, um die UEFA-Vorgaben zu erfüllen. Aber wir wollten den Fans echte Europacupatmosphäre bieten." Das wird heute dank der 5000 bereits verkauften Karten definitiv der Fall sein.