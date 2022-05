Am Mittwoch in einer Woche bestreitet Gernot Trauner mit Feyenoord Rotterdam das Spiel seines Lebens im Europacupfinale der Conference League gegen AS Roma. Davor hat der 30-Jährige im OÖN-Interview aber auch einen Blick auf das morgige Derby zwischen der SV Guntamatic Ried und dem LASK geworfen, das für beide Mannschaften eine Vorentscheidung in der Meisterschaft bringen kann – und erzählt über das Leben in den Niederlanden.