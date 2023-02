Im Derby muss LASK-Trainer Kühbauer seine Startelf verändern

Branko Jovicic (re.) fehlt im Derby am Samstag in Ried gesperrt.

Zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor: Für den LASK begann das neue Fußball-Jahr praktisch perfekt. Beim 1:0 im Cup-Viertelfinale gegen Klagenfurt ließen die Athletiker keine Torchance des Gegners zu, beim 1:0 zum Bundesliga-Ankick in Altach konnten die Vorarlberger auch in Überzahl die schwarz-weiße Defensive nicht knacken. In beiden Partien stellte Trainer Dietmar Kühbauer die gleiche Startelf auf, im Derby am Samstag in Ried ist er zu einer Änderung gezwungen.

Branko Jovicic wird gesperrt fehlen, weil er in Altach Gelb/Rot sah. Der logische Vertreter ist Winter-Zugang Maksym Talowjerow: Er kam schon in Vorarlberg als defensiver Stabilisator ins Team und trug seinen Teil dazu bei, dass der LASK auch im zwölften Auswärtsspiel in Altach ungeschlagen blieb (acht Siege, vier Unentschieden).

Mehr zum Thema LASK LASK gewann in Unterzahl: "Das war eine reife Leistung" ALTACH. Branko Jovicic sah beim 1:0 in Altach Gelb/Rot und ist im Derby am Samstag bei der SV Guntamatic Ried gesperrt. LASK gewann in Unterzahl: "Das war eine reife Leistung"

In den Testmatches bekleidete Peter Michorl diese Rolle, weil Jovicic einen großen Teil der Vorbereitung im neuen Jahr wegen eine Muskelblessur verpasste. Da war Talowjerow novh nicht im Kader: Er wurde erst kurz vor dem Ablauf der Transferzeit verpflichtet.

Überraschend begann Jovicic dann im Cup gegen Klagenfurt, obwohl er bei der Generalprobe im Test der zweiten Garnitur gegen Niecieza nur eine Halbzeit gespielt hatte. Weil Sascha Horvath in einer defensiveren Rolle als gewohnt überzeugte, blieb Michorl nur noch ein Platz auf der Bank.

"Es gibt genauso drei Punkte"

Alles deutet darauf hin, dass Talowjerow in Ried sein Startelfdebüt für den LASK gibt. Wie viel den Fans das Derby bedeutet, werden ihm die Kollegen und Trainer Dietmar Kühbauer bis zum Ankick wohl beibringen. Kühbauer hält den Ball flach. "Jedes Spiel ist wichtig. Es gibt genauso drei Punkte."

Mehr zum Thema LASK LASK-Verteidiger Wiesinger hielt 60 Minuten durch LINZ. Der 28-Jährige rückt seinem Bundesliga-Comeback nach zehn Monaten Zwangspause immer näher. LASK-Verteidiger Wiesinger hielt 60 Minuten durch

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.