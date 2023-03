"Ich würde den LASK fast auf eine Stufe mit Sturm Graz setzen"

Der LASK sei "gespickt mit Top-Spielern, mit hoher individueller Qualität", sagte Silberberger. Trotzdem gelang es seinem Team, in den jüngsten drei Duellen gegen die Athletiker zu gewinnen. "Die Erinnerungen sind natürlich gut", sagte der 49-Jährige, der das erste Saisonduell in Pasching als "eines unseren besten Spiele" bewertete. Das 4:1 bedeutete in der neunten Runde die erste Saisonniederlage des LASK.

Tirol holte in der laufenden Spielzeit bereits 28 Punkte aus den ersten 19 Spielen, so viele waren es zu diesem Vergleichszeitpunkt noch nie. Der aktuelle Platz fünf bedeutet außerdem die beste Platzierung des Teams zu einem so späten Saisonzeitpunkt. Mit ein wenig Schützenhilfe könnten die Tiroler mit einem Sieg über den LASK den Einzug in die Meistergruppe fixieren.

"Wir wollen uns besser präsentieren"

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer hat natürlich etwas dagegen. "Es ist unser Anspruch, vor der Ligateilung so viele Punkte wie möglich mitzunehmen", sagte der Burgenländer. Dass es nach dem Grunddurchgang für die Linzer in der Meistergruppe weitergeht, ist schon seit dem 1:0 gegen Lustenau fix.

Im Vergleich zum jüngsten Auftritt gegen Tirol forderte Kühbauer eine Steigerung. "Da wollen wir uns diesmal besser präsentieren. Das wird auch notwendig sein, um etwas mitnehmen zu können." Er muss weiterhin auf Maksym Talowjerow und die langzeitverletzten Yannis Letard, Tobias Anselm, Jan Boller verzichten. Bei Tirol fehlt LASK-Leihgabe Thomas Sabitzer wegen eines Jochbeinbruchs.

Mehr zum Thema Blau Weiß Linz Blau Weiß Linz Der LASK wird zur Aufstiegshilfe für Blau-Weiß Linz LINZ. Die Athletiker ermöglichen dem Stadtrivalen aus der 2. Liga die Rückkehr in die Bundesliga durch einen Doppelpass. Der LASK wird zur Aufstiegshilfe für Blau-Weiß Linz

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.