Mit dem Abgang von Dominik Thalhammer wurde beim LASK nicht nur die Stelle des Trainers, sondern auch jene des Sportdirektors frei. Nach OÖN-Informationen könnte dieser bereits gefunden sein. Es soll sich dabei um einen ehemaligen LASK-Torjäger handeln: Radovan Vujanovic hat den LASK in einer seiner dunkelsten Phasen begleitet und zwischen 2012 und 2015 in 92 Spielen 69 Tore geschossen, und den Schwarz-Weißen unter anderem zum raschen Wiederaufstieg nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga