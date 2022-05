James Holland verlässt nach fünf Jahren den LASK

Es war in den vergangenen Wochen schon ein offenes Geheimnis: James Holland verlässt den LASK nach 180 Pflichtspielen in fünf Jahren. Dass er nicht ganz freiwillig ging, deutete der Australier in einem Abschiedsvideo an. „Es war sicher keine einfache Entscheidung und es war auch nicht der Plan. Im Leben und im Fußball läuft es eben nicht immer nach Plan.“ Er bedankte sich die Unterstützung. „Ich habe wunderschöne fünf Jahre gehabt beim LASK, die zu den besten Jahren meine Karriere zählen. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Zeit, die Erinnerungen und für die Momente.“

Im Sommer 2017 war er zum LASK gekommen. Nach kurzer Anlaufzeit unter Oliver Glasner war er einer der Antreiber beim Erfolgslauf. 2018/19 wurden die Athletiker Vizemeister, vier Saisonen in Folge wurde im Europacup mitgespielt. „James hat in den vergangenen Jahren viel für den LASK geleistet und seinen Teil zum sportlichen Erfolg beigetragen“, sagte Sportdirektor Radovan Vujanovic. „Dafür gebührt ihm der Dank der LASK-Familie.“

Zuletzt nur noch Reservist

Nach einem durchwachsenen Frühjahr war Holland schon im Sommer auf der Streichliste des damaligen Trainers Dominik Thalhammer gestanden. Holland blieb, den Wunsch der Fans nach einem Stammplatz für den zentralen Mittelfeldspieler erfüllte Nachfolger Andreas Wieland, der damit an die früheren Erfolge anschließen wollte - doch die Trendwende gelang nicht. In den letzten entscheidenden Saisonspielen blieb Holland unter Trainer Dietmar Kühbauer nur die Reservistenrolle. Hollands Vertrag wäre noch bis 2024 gelaufen.