Hiobsbotschaft für das LASK-Mittelfeld

Schlechte Nachrichten für den LASK: Lukas Grgic wird den Linzern in nächster Zeit fehlen. Der Mittelfeldspieler zog sich während der Länderspielpause einen Muskelbündelriss an der linken Wade zu. Der 25-Jährige fällt „bis auf Weiteres“ aus, machte der Klub in einer Aussendung keine näheren Angaben zur Dauer.

„Die Verletzung kam überraschend, nichts hat im Vorhinein darauf hingedeutet. Ich werde jeden Tag hart an meiner Rückkehr arbeiten - mein Ziel ist es, so bald wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen“, wird Grgic zitiert. Am Samstag in einer Woche (21. November) geht es für die Linzer mit dem Auswärtsspiel in Hartberg weiter.