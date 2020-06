Heute um 18.30 Uhr: LASK gegen Rapid im Liveticker

Der LASK empfängt in Pasching den nur einen Punkt vor ihm liegenden Tabellendritten Rapid. Das jüngste Duell brachte am 1. Dezember einen klaren 4:0-Auswärtserfolg der Wiener, die auch zuletzt am Sonntag gegen Sturm zu Hause einen 4:0-Kantersieg feierten.

