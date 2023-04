Heute hilft auch der LASK zu Austria Wien

Eine goldene Regel im Fußball besagt zwar, immer auf sich selbst und nicht auf die Gegner zu schauen. Heute ist der LASK dennoch gezwungenermaßen in der Zuschauerrolle, wenn in der Bundesliga die beiden vorgezogenen Spiele zwischen Rapid und Salzburg (20.30 Uhr) sowie Austria Wien und Sturm Graz (18.30 Uhr) stattfinden.

Auch wenn es aufgrund der vielen Variablen fast schon Wissenschaft ist, in welchem Europacupbewerb der LASK nächste Saison einsteigen könnte. Die Erklärung, worauf man achten muss, ist ganz simpel: und zwar ausschließlich auf die Spiele des SK Sturm Graz. In der Meisterschaft sollten die Steirer nach Möglichkeit nicht nur heute gegen die Wiener Austria Punkte abgeben, sondern auch in den Liga-Spielen danach. Nur beim Cupfinale am Sonntag muss ausnahmsweise jeder LASK-Anhänger dem SK Sturm Graz die Daumen halten.

Denn im Kampf um die Europacupmillionen ist es zweitrangig, in welchem Bewerb man am Ende landet. Am Wichtigsten ist, fix in irgendeiner Gruppenphase zu sein und damit sechs garantierte Europacuppartien zu haben.

Und dafür benötigt der LASK entweder Platz drei plus den Cupsieg des SK Sturm Graz – oder Platz zwei, ohne auf den Cup zu schauen. Positiv: Die zuletzt so groß aufspielenden LASK-Spieler können diesen zweiten Platz bereits jetzt aus eigener Kraft schaffen. Aktuell beträgt der Rückstand auf Sturm zwar noch drei Punkte. Dieser wäre aber mit einem Sieg im noch ausstehenden direkten Duell bereits egalisiert.

Und bei Punktegleichheit der beiden Teams steht ebenfalls fest, dass der LASK immer die Nase vorne haben würde. Schließlich liegen die Linzer nach drei von vier direkten Duellen mit 7:1 Punkten uneinholbar voran. Bei einer Niederlage von Sturm heute könnte der LASK damit sogar schon am Sonntag mit einem Sieg gegen Klagenfurt vorbeiziehen.

Lizenz wird heute erteilt

Spannend wird auch zu beobachten sein, wie man beim LASK-Tabellennachbarn Sturm Graz mit der aktuellen Situation umgeht: Am Samstag hat man noch vom Titel geträumt, das ist nach dem 0:2 gegen Salzburg Geschichte. Diesen Sonntag geht es beim Cupfinale gegen Rapid um die zweite Titelchance. Deshalb sollte man die Kräfte beim heutigen Liga-Spiel gegen die Austria eher schonen. Mit dem LASK im Nacken ist aber auch der Druck in der Liga enorm. "Aktuell ist die Liga wichtiger als der Cup.

Der volle Fokus gilt dem zweiten Tabellenplatz", gibt Trainer Christian Ilzer als Motto aus. Wichtig ist das Spiel auch für die Austria, die zuletzt beim 1:2 gegen Klagenfurt patzte und nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Tabellen-Letzten der Meistergruppe hat. Positiv ist, dass alles darauf hindeutet, dass die Wiener heute in zweiter Instanz die Lizenz für die nächste Saison erhalten. Offen ist nur, ob mit oder ohne Punkteabzug.

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

