Heute greift der LASK nach dem ersten Titel seit 1965

55 Jahre, 10 Monate und fünf Tage - oder besser gesagt 20.398 Tage ist es her, dass der LASK zuletzt den Cup gewinnen konnte. Der Cup-Sieg in der Saison 1964/65 bildet gemeinsam mit dem Meistertitel in derselben Spielzeit die den größten Erfolg in der Vereinshistorie. Heute soll ein weiterer dazu kommen: der Cup-Gewinn 2020/21.

Dem stellt sich aber mit Salzburg ein Seriensieger in Meisterschaft und Cup-Bewerb entgegen. Seit 2013/14 haben die Mozartstädter nur einen möglichen nationalen Titel nicht geholt: den ÖFB-Cup 2017/18. Ansonsten stehen sieben Meistertitel in Serie und sechs Cup-Erfolge zu Buche.

Seit dem Pokalduell in der Vorsaison (am 5.3.2020) hatten die Salzburger in den jüngsten sechs direkten Aufeinandertreffen stets das bessere Ende für sich. Aber warum sollte nicht ausgerechnet ein Cup-Spiel diese Serie durchbrechen?

Wir haben uns vor dem heutigen Finale in einer Podcast-Episode, die gleichzeitig den Startschuss zu unserem neuen Sportpodcast darstellt, mit Ex-LASK-Kapitän Jürgen Panis unterhalten. Im Gespräch erfahren Sie, wie er die Chancen des LASK heute sieht, warum er vor wichtigen Spielen selten gut gespielt hat, was er von LASK-Trainer Dominik Thalhammer hält und warum er uns zum Essen zu sich nach Hause einladen wird:

Das Programm des LASK bis zum Spielbeginn:

Bis 10.00 Uhr: Frühstück im Teamhotel

11.00 Uhr: Aktivierungseinheit

17.30 Uhr: Abschlussbesprechung

19.00 Uhr: Ankunft im Wörtherseestadion

20.30 Uhr: Schiedsrichter Walter Altmann pfeift nach der Bundeshymne das Finale an.

