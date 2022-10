Hattrick war für Zulj nebensächlich: "Das war ein wichtiger Schritt"

Mit einem Hattrick führte er sein Team beim 4:1 nach zuletzt vier sieglosen Heimspielen in der Fußball-Bundesliga wieder zu einem vollen Erfolg. Dem 30-Jährigen waren deswegen seine Treffer gar nicht so wichtig.

"Ich bin froh, dass wir nach zwei Monaten wieder gewonnen haben zu Hause – mit einer sehr, sehr guten Leistung", sagte der Welser. "Das war ein wichtiger Schritt. Wir waren dominant am Ball – das ist das, was uns oft fehlt, wenn wir in einer schwierigen Phase sind."

Probleme hatte gestern nur Wolfsberg. Beim 1:0 zirkelte Zulj einen Freistoß über die Mauer (11.), einen verwandelte er mit Wucht ins lange Eck, nachdem Peter Michorl den Ball zur Seite gerollt hatte (23.). Dazwischen musste er nur seinen Fuß hinhalten, weil Sascha Horvath, mit 1,65 Metern der kleinste Spieler auf dem Platz, den Michorl-Eckball per Kopf verlängert hatte (17.).

"Wird uns noch mehr helfen"

Auch das 4:0 hatte Zulj auf dem Fuß, um wie Marin Ljubicic beim 5:1 in Wolfsberg vier Mal zu treffen – den Stanglpass von Keito Nakamura konnte Zulj aber nicht verwerten (44.). "Von zehn Mal muss ich den elf Mal machen", sagte Zulj mit einem Augenzwinkern. "Ich lasse gerne unseren Stürmern den Vorrang, die sollen die Tore machen. Mir ist viel wichtiger, dass wir gewonnen haben. Ob ich dann drei Tore mache oder vier, ist mir nicht so wichtig."

Stolz war er dennoch auf seinen zweiten Karriere-Hattrick – im Mai war für Al-Ittihad Kalba der erste gelungen. Die Zeit beim Klub in den Arabischen Emiraten ist auch der Grund, warum Trainer Dietmar Kühbauer Steigerungspotenzial sieht: "Er wird uns im Frühjahr noch mehr helfen, weil er noch immer nicht auf 100 Prozent ist."

"Für die Köpfe war es wichtig"

"Ich bin sehr zufrieden von Minute eins bis Minute 90", sagte LASK-Trainer Dietmar Kühbauer. Er freute sich nicht nur über den dominanten Auftritt: "Mit dem Sieg ist es so, dass wir oben dabei bleiben. Für die Köpfe war es auch sehr wichtig." Denn die zuletzt vier sieglosen Heimspiele hatten ihre Spuren hinterlassen. "Wir haben gute Spiele zu Hause gemacht, aber Punkte liegen gelassen."

Nun bleibt der LASK bei noch zwei Spielen im Herbst in jedem Fall unter den Top Sechs, im Frühjahr geht der Grunddurchgang nach sechs weiteren Partien zu Ende. Kühbauer: "Das erste Ziel ist es, in der Meistergruppe dabei zu sein. Das müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass wir das nicht schaffen." Mit dem aktuellen dritten Platz könnte er sich am Saisonende anfreunden. "Wenn wir am Ende der Saison Dritter wären, würden wir das wahrscheinlich nehmen."

"Wir haben uns in eine gute Position gebracht", sagte auch Robert Zulj. Am Sonntag ist der LASK bei Rapid zu Gast, eine Woche später steigt das Herbstfinale daheim gegen Sturm Graz. Die Leistung gegen Wolfsberg gebe Selbstvertrauen. "Wir haben viele Torchancen herausgespielt und gut als Mannschaft verteidigt. Genau so müssen wir auch gegen Rapid spielen."

"Das Gegentor ist ärgerlich"

Nach Zuljs Hattrick erzielte Keito Nakamura das 4:0 (59.), Maurice Malone verhinderte mit dem 1:4 das zweite Bundesliga-Spiel ohne Gegentor nach dem 1:0 bei Sturm Graz. Peter Michorl: "Das Gegentor ist ein bisschen ärgerlich. Bei 4:1 können wir darüber aber hinwegsehen."