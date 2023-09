Halbzeit: LASK im Hintertreffen, Blau-Weiß ausgeglichen

Wolfsberger AC trifft Linzer ASK - oder in diesem Fall: Jonathan Scherzer (WAC) Branko Jovicic (LASK)

In der Lavanttal-Arena lässt Wolfsberg momentan den LASK nicht ans Tor kommen. Die Heimmannschaft führt 2:0 - durch ein Tor von Bamba in der 25. und eins von Rieder in der 40. Minute.

Mehr zum Thema LASK LASK: Ljubicic mit besten Erinnerungen an Wolfsberg WOLFSBERG. Beim heutigen Gegner traf der Stürmer zuletzt vier Mal. LASK: Ljubicic mit besten Erinnerungen an Wolfsberg

Blau-Weiß hat in der ersten Halbzeit Gast SK Austria Klagenfurt in Linz noch kein Tor gegönnt. Aktuell steht es 0:0.

Mehr zum Thema FC Blau-Weiß Linz Der Neuling gegen den Bundesliga-Routinier LINZ. Trainerduell in der Fußball-Bundesliga: Scheiblehner trifft heute mit Blau-Weiß Linz auf Pacult-Elf aus Klagenfurt. Der Neuling gegen den Bundesliga-Routinier

