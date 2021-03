Analysieren, Fehler aufarbeiten, Kopf frei bekommen, nach vorne schauen – etwas anderes bleibt beim LASK nach dem 1:2 zu Hause gegen Hartberg nicht übrig. Schon morgen geht es in Wolfsberg um den Einzug in das Cup-Finale (19 Uhr, ORF 1). Drei Mal erreichte der LASK in den vergangenen vier Saisonen das Halbfinale, drei Mal stolperten die Athletiker beim letzten Schritt zum Endspiel – in der vergangenen Saison scheiterten die Linzer in Salzburg, bei den Versuchen davor jeweils an