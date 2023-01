Grüner Anstrich auf der Gugl: Rasen im LASK-Stadion ist verlegt

Der Rasen ist verlegt, auch die Bau- und Installationsarbeiten gehen zügig voran. Die Spieler durften sich nach intensiven Trainingseinheiten in der vergangenen Woche jetzt über ein freies, verlängertes Wochenende freuen.

Der nächste Test steht am Samstag gegen Zweitligist SK Vorwärts Steyr, der heute in das neue Trainingsjahr startet, auf dem Programm. Die zweite Liga beginnt zwei Wochen nach der Bundesliga, in die der LASK mit zwei Auswärtsspielen geht, um noch etwas mehr Zeit für die Stadionarbeiten zu haben. Das Auftaktspiel der zweiten Liga bestreitet Vorwärts dann am 24. Februar gleich mit dem Oberösterreich-Derby gegen den FC Blau-Weiß Linz, der ebenfalls heute das Training wieder aufnimmt. Das Derby findet im Übrigen gleichzeitig mit der Eröffnung des LASK-Stadions statt. Auch die Linzer bestreiten ihren ersten Test des Jahres gegen einen heimischen Bundesligisten. Am Samstag gastiert man unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Innviertel bei der SV Guntamatic Ried.

