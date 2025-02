Grgic vor Duell mit dem LASK: "Ein Krisengipfel"

Sowohl für den LASK als auch für Rapid Wien gilt vor dem Duell am Sonntag (17 Uhr) in der Fußball-Bundesliga: verlieren verboten. Die Athletiker benötigen im Rennen um die Meistergruppe unbedingt einen vollen Erfolg – und auch die Hütteldorfer dürfen sich nicht zu sicher sein: Die Ansprüche zielen eher darauf ab, im Titelkampf mitzumischen – bei einer neuerlichen Niederlage wäre man jedoch plötzlich nur mehr drei Punkte vor dem LASK. Dann wäre möglicherweise auch noch der Platz in den Top Sechs in Gefahr.

Das weiß auch Lukas Grgic. Der gebürtige Welser – zwischen 2014 und 2017 sowie von 2020 bis 2022 beim LASK aktiv – trifft erstmals in der Raiffeisen-Arena auf seinen Ex-Klub. Ein besonderes Spiel für den 29-Jährigen, der sich auch noch an andere Zeiten erinnern kann: "Als ich zum LASK gekommen bin, haben wir noch auf einem Unterhausplatz in Zöhrdorf trainiert. Da hatten wir eine kleine Schulkabine zum Umziehen und die Linien waren teilweise nicht gezogen. Jetzt ist der LASK ja nicht mehr wiederzuerkennen." Sportlich hinken die Schwarz-Weißen den Ansprüchen aber etwas hinterher. Grgic dazu: "Die LASK-Truppe hat von den Namen her schon eine große Qualität. Aber eine Mannschaft schlägt immer alle Individualisten. Deshalb ist es ja die Kunst, ein Team daraus zu formen."

Auch sein Team ist gefordert: "Das Spiel mit dem LASK ist schon ein kleiner Krisengipfel." Die Niederlagen in den ersten Frühjahrsrunden (gegen WAC und Austria Wien) haben dem Rapid-Abräumer auch verdeutlicht: "Beim Niveau in der Liga ist ein klarer Fortschritt erkennbar. Die Lücke nach oben wurde kleiner."

"So kann man nicht gewinnen"

Dass aktuell jeder jeden schlagen kann, musste auch Blau-Weiß Linz in der vergangenen Runde daheim gegen Schlusslicht Altach erfahren. Im Auswärtsspiel am Sonntag gegen Double-Sieger Sturm Graz wird es eine Leistungssteigerung benötigen. "Mit einer Leistung wie gegen Altach werden wir gegen kein Team gewinnen", sagte Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner, der auf die gesperrten Simon Pirkl und Alexander Briedl verzichten muss. Danilo Mitrovic und Elias Bakatukanda könnten in die erste Elf rutschen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.