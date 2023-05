Goigingers Ausgleichstor gegen Rapid war mindestens 7 Millionen Euro wert

Am Ende strahlten Thomas Goiginger und Tobias Lawal nach dem 1:1 (0:0) von Fußball-Bundesligist LASK beim SK Rapid um die Wette. Der Stürmer nicht nur deshalb, weil er mit seinem Millionen-Tor zum 1:1-Ausgleich gegen Rapid in der 85. Minute Platz drei und die damit verbundene Fix-Teilnahme an der Europacup-Gruppenphase endgültig fixiert hatte.