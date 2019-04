Sport Fußball Glasner-Wechsel zu Wolfsburg „sehr wahrscheinlich“ Laut dem Internetportal "Sportbuzzer" ist es "sehr wahrscheinlich", dass LASK-Trainer Oliver Glasner in diesem Sommer Nachfolger von Bruno Labbadia beim deutschen Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg wird. 16. April 2019 - 17:16 Uhr

Es habe "Anfang der Woche den Durchbruch in Sachen neuer Trainer" gegeben, eine offizielle Bestätigung sei in den kommenden Tagen zu erwarten, berichtete die „Wolfsburger Zeitung“. Glasner wird schon seit mehreren Wochen mit dem Klub aus Niedersachsen in Verbindung gebracht. Noch-Trainer Labbadia hatte im März verkündet, dass er seinen mit Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird.

Auch "bild.de" nennt Glasner vor Gerardo Seoane vom Schweizer Meister Young Boys Bern sowie dem früheren Chelsea- und Tottenham-Trainer Andre Villas-Boas aus Portugal als heißesten Anwärter. Wolfsburg kommentierte die Berichte nicht. Zum aktuell Neunten war vor der Saison Torhüter und Kapitän Pavao Pervan gewechselt.

«

Kommentare „Hab kein Problem mit einem Wechsel von Glasner zu Wolfsburg ,... “ linzabeissa02 Hab kein Problem mit einem Wechsel von G... „Sollte das mit Wolfsburg hinhauen, dass vergönne ich O.G. “ Orlando2312 Sollte das mit Wolfsburg hinhauen, dass ... „Die Welt wird dann wieder in Ordnung sein :1)Ried spielt wieder in der Buli2) Ried liegt immer ...“ angerba Die Welt wird dann wieder in Ordnung sei... Alle 21 Kommentare anzeigen » Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren