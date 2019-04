Sport Fußball Wolfsburg verhandelt mit dem LASK LINZ/WOLFSBURG. Der LASK bestätigt Verhandlungen mit dem deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg. Es geht um den Wechsel von Trainer Oliver Glasner nach Deutschland. 17. April 2019 - 15:32 Uhr

Die Tage von Langzeit-Trainer Oliver Glasner beim LASK sind gezählt: Die ersten Gerüchte über einen bevorstehenden Wechsel des 44-Jährigen zum deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg beginnen sich zu verdichten. LASK-Präsident Siegmund Gruber bestätigte den OÖNachrichten den Beginn von Verhandlungen mit dem möglichen künftigen Arbeitgeber Glasners, der beim LASK noch einen Vertrag bis zum Jahr 2022 hat. Der Bundesliga-Zweite kann mit einer saftigen Ablöse rechnen.

„Jörg Schmadtke hat mich angerufen und gefragt, ob er mit Oliver verhandeln darf“, sagt Gruber. Der Wolfsburg-Manager ist ein guter Freund von LASK-Sportvorstand Jürgen Werner. Sollte Glasner tatsächlich zu Wolfsburg wechseln, würde er dort einen alten Bekannten treffen. Ex-LASK-Kapitän Pavao Pervan ist Tormann beim aktuellen Neunter der deutschen Bundesliga, dessen Trainer Bruno Labbadia seinen mit Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird.

Wer für Glasner nach der Saison als LASK-Trainer in Frage kommt, ist noch offen. Ex-Wolfsburg-Trainer Valérien Ismaël wurde beim Spiel LASK gegen Red Bull Salzburg in der TGW-Arena gesichtet. Er arbeitet als Scout für Schmadtke. Laut deutschen Medien hat er Joao Victor beobachtet, der neben Glasner in Wolfsburg ein Thema ist.

