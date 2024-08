Gibt Boateng gegen Salzburg sein Debüt für den LASK?

Es sind die Spiele, für die der LASK Jerome Boateng verpflichtet hat: Am Samstag kommt Salzburg in der Fußball-Bundesliga nach Linz (19.30 Uhr), am Donnerstag ist FCSB Bukarest der Gegner im Play-off-Hinspiel der Europa League (19 Uhr). Bisher war der 35-jährige Deutsche wegen Leistenproblemen nur Zuschauer. Ist er gegen Salzburg erstmals für den LASK am Ball?

Boateng hat seine zweite volle Trainingswoche hinter sich, der Verteidiger scheint nicht mehr auf der Liste der Ausfälle beim LASK auf. Am Ende liegt es auch am Verteidiger selbst. "Ich vertraue ihm und seiner eigenen Einschätzung", erklärte Trainer Thomas Darazs zuletzt. "Jerome hat eine lange Karriere hinter sich. Er ist wie viele gute Spieler auch in dem Bereich, wie er seinen Körper spürt, wie er hineinhört in seinen Körper, sicher um eine Spur sensibler und nimmt mehr wahr als Spieler, die grobmotorischer und nicht so begabt sind."

Dazu redet die medizinische Abteilung bei der Entscheidungsfindung mit, wann es für den Verteidiger losgeht. Die Anzahl der Einsätze der vergangenen Saisonen wird einbezogen. Darazs: "Wie viele Spiele, wie viele Belastungen hat er ausgehalten?" Das Ziel sei nicht das kurzfristige Debüt, sondern "dass er regelmäßig ins Spielen kommt". Es gelte das Gleiche wie bei der Wartezeit auf Maximilian Entrup: "Sie haben alle Zeit der Welt. Lieber zehn Tage zu viel als ein paar Tage zu früh."

Doppelter Härtetest

Der ÖFB-Teamstürmer benötigt wegen seiner Knieschmerzen noch Geduld, bei Boateng könnte es schon am Samstag mit dem LASK-Debüt so weit sein. Ob mit dem oder ohne den Zugang – für den LASK ist das Spiel gegen Salzburg ein doppelter Härtetest. "Wir erwarten ein sehr forderndes Spiel gegen eine Mannschaft, die den Anspruch stellt, die beste in Österreich zu sein", sagte Darazs. "Das Spiel wird uns einen guten Lagebericht geben, wo wir in unserer Entwicklung stehen." Gleichzeitig ist es die Generalprobe für die Europa League. Valon Berisha verpasst sie angeschlagen.

